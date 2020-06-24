LIVE: Парад Победы в Москве - что сейчас происходит на Красной площади

В Москве начался парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, смотрите прямую трансляцию с Красной площади на Sputnik.

Для события выбрана историческая дата – 24 июня. Именно в этот день в 1945 году в Москве состоялся первый парад Победы.

По Красной площади пройдут пешая и механизированная колонны. Планируется и воздушная часть парада. Ожидается, что парад будет более масштабным, чем в прошлом году. Он продлится целых полтора часа, тогда как обычно он проходит чуть меньше часа.

В параде Победы принимают участие около 15 тысяч военнослужащих, более 200 единиц современной и исторической военной техники, а также 10 парадных батальонов пройдут по Красной площади в форме образца 1943 года.

Кроме того в памятном мероприятии участвуют и военные из Молдовы, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На парад Победы приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

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