20:34 24 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.36
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве

Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (436)
12210
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200624/30696837/voennosluzhaschie-stran-byvshego-sssr-na-parade-pobedy-v-moscow.html

Всего в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники.

Военнослужащие стран постсоветского пространства приняли участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня – в день легендарного парада победителей в 1945 году.

Президент РФ В. Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
© Photo : Фотохост-агентство
Додон прокомментировал участие молдавских военных в параде Победы в Москве

По Красной площади прошли парадные расчеты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, рота почетного караула ВС Беларуси и рота почетного караула Национальной армии Молдовы, а также выпускники Военного института Министерства обороны Таджикистана.

Всего же в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Вечером в столице России дадут праздничный салют.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Наследники великой Победы (436)

По теме

Триумф, слава и память: как прошел главный парад в честь 75-летия Победы


Еще видео

Главные темы

  • Советские солдаты Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года.
    Молдавский след знаменосца Победы

    В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 39 лет тому назад, Мелитон Варламович Кантария, по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб.

    194
  • Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
    Кто привел мир к катастрофе в 1939–1941 годах

    Комплексное изучение источников приводит практически всех объективных историков к выводу о том, что основная вина в развязывании последней мировой войны лежит на правящих элитах Запада, которые своими решениями ее планомерно подготавливали и осуществили.

    73
  • Костештское водохранилище.
    Кабмин обсудит состояние гидроузла Костешты-Стынка на спецзаседании

    К настоящему моменту в некоторых населенных пунктах, расположенных на берегу реки Прут, уже ведется эвакуация населения из-за угрозы наводнения.

    73

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве.
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве.
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться