Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве.

Всего в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники.

Военнослужащие стран постсоветского пространства приняли участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня – в день легендарного парада победителей в 1945 году.

По Красной площади прошли парадные расчеты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, рота почетного караула ВС Беларуси и рота почетного караула Национальной армии Молдовы, а также выпускники Военного института Министерства обороны Таджикистана.

Всего же в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Вечером в столице России дадут праздничный салют.

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