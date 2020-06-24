Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве.

Военнослужащие стран постсоветского пространства приняли участие в параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня – в день легендарного парада победителей в 1945 году.
По Красной площади прошли парадные расчеты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, рота почетного караула ВС Беларуси и рота почетного караула Национальной армии Молдовы, а также выпускники Военного института Министерства обороны Таджикистана.
Всего же в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. Вечером в столице России дадут праздничный салют.
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