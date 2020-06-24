Трансляция завершена: Праздничный салют в небе над Москвой в честь 75-й годовщины Победы

В небо выпустят около 10 тысяч выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Салют продлится 15 минут.

Готовили его около четырех дней — столько времени нужно для предварительного обслуживания установок.

Время проведения завершающего аккорда празднеств - абсолютная премьера, обычно он начинается на час раньше.

Сдвинуть сроки решили потому, что июньские дни - самые длинные в году.

Ранее салюты в честь Победы, в силу разница в часовых поясах, прошли во многих городах России.

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