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Трансляция завершена: Праздничный салют в небе над Москвой в честь 75-й годовщины Победы

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Тема:
Наследники великой Победы (438)
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https://ru.sputnik.md/video/20200624/30704959/prazdnichnyy-salyut-v-nebe-nad-moscow-v-chest-75-oy-godovschiny-pobedy-v-vov.html
Трансляция завершена: Праздничный салют в небе над Москвой в честь 75-й годовщины Победы
Программу торжественных мероприятий, посвященные празднику, завершает зрелищный и многоцветный фейерверк.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97378593&type=mp4
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2020-06-24T23:00Z

Программу торжественных мероприятий, посвященные празднику, завершает зрелищный и многоцветный фейерверк.

В небо выпустят около 10 тысяч выстрелов под 30 залпов из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Sputnik / RUPTLY
В Москве дали салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Салют продлится 15 минут.

Готовили его около четырех дней — столько времени нужно для предварительного обслуживания установок.

Время проведения завершающего аккорда празднеств - абсолютная премьера, обычно он начинается на час раньше.

Сдвинуть сроки решили потому, что июньские дни - самые длинные в году.

Ранее салюты в честь Победы, в силу разница в часовых поясах, прошли во многих городах России.

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Тема:
Наследники великой Победы (438)

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