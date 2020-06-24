Как прошел парад Победы в Москве.

В этом году парад состоялся 24 июня, что символично, ведь именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный, исторический Парад победителей.

В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Дата 24 июня была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день в 1945 году состоялся марш победителей фашизма.

Во вступительной речи перед началом парада президент России Владимир Путин еще раз напомнил о роли всего советского народа в победе над нацизмом.

Почти 15 тысяч военных и более 200 единиц военной техники приняли участие в торжественном шествии.

Среди гостей этого года – лидеры стран постсоветского пространства, а также главы государств дальнего зарубежья. Вместе с российскими частями по Красной площади прошли военнослужащие бывших советских республик - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Торжественное шествие завершилось традиционной воздушной частью с участие российской авиации. А после Владимир Путин вместе с зарубежными гостями почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova