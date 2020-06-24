22:39 24 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.36
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Видео

Как прошел парад Победы в Москве

Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (438)
18010
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200624/30708741/kak-proshel-parad-pobedy-v-moscow.html

В этом году парад состоялся 24 июня, что символично, ведь именно в этот день в 1945 году был проведен легендарный, исторический Парад победителей.

В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Дата 24 июня была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день в 1945 году состоялся марш победителей фашизма.

Во вступительной речи перед началом парада президент России Владимир Путин еще раз напомнил о роли всего советского народа в победе над нацизмом.

Почти 15 тысяч военных и более 200 единиц военной техники приняли участие в торжественном шествии.

Президент РФ В. Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
© Photo : Фотохост-агентство
Додон прокомментировал участие молдавских военных в параде Победы в Москве

Среди гостей этого года – лидеры стран постсоветского пространства, а также главы государств дальнего зарубежья. Вместе с российскими частями по Красной площади прошли военнослужащие бывших советских республик - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Торжественное шествие завершилось традиционной воздушной частью с участие российской авиации. А после Владимир Путин вместе с зарубежными гостями почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Наследники великой Победы (438)

По теме

Триумф, слава и память: как прошел главный парад в честь 75-летия Победы
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве.
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото
Как прошел парад Победы в Москве.
Как прошел парад Победы в Москве
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться