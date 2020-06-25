После карантина: как жители Сынджерей борются с COVID-19

Один из населенных пунктов Молдовы, который был закрыт на карантин... Сегодня его жители заново учатся жить в условиях пандемии COVID-19. Большинство людей поняли, что вирус на самом деле опасен, а без соблюдения мер защиты последствия могут быть серьезными.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Сейчас в Сынджерей вы редко увидите на городских улицах человека без маски. Местные жители сами делают замечания тем, кто не соблюдает правила, особенно в общественных местах.

"Если все станут принимать меры защиты, пациентов с коронавирусом будет меньше", - говорит один из собеседников.

Люди жалуются, что эпидемия COVID-19 серьезно ухудшила их материальное положение.

"Коронавирус больно ударил по карманам жителей Молдовы. Многие не могут уехать на работу за границу, где они трудились", - считает еще один житель райцентра.

Торговцы на местном рынке рады, что им удалось возобновить работу. Продавцы говорят, что постоянно быть в маске очень трудно, однако меры предосторожности необходимы.

"Я дезинфицирую руки десять раз в день, когда прихожу куда-то, и когда ухожу. Я защищаю себя, а также своих родственников, потому что у меня есть внуки и старая мама", - сказала одна из продавщиц.

Вместе с тем, все еще есть люди из разряда "коронаскептиков", которые не верят ни в опасность инфицирования, ни в пандемию COVID-19.

"Я думаю, что это очень большая политика, и это не COVID-19. Я не верю в это, и не думаю, что маски необходимо носить", - говорит один из таких граждан.

В городе было подтверждены 348 случаев COVID-19. К настоящему времени выздоровели 155 горожан, вместе с тем зарегистрированы 13 случаев гибели пациентов от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Наблюдение у семейных врачей проходят 869 человек.

Город Сынджерей находился на карантине с 20 марта по 1 апреля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova