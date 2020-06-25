“Российская угроза”: подоплека воинственного заявления фрау Крамп-Карренбауэр

"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России”, - заявила Крамп-Карренбауэр .
Ее мнение, высказанное в ходе дискуссии в американском аналитическом центре Atlantic Council, однако, расходится с настроениями ряда немецких политиков и бизнесменов.
Они все чаще призывают к развитию сотрудничества и диалога с Россией, так как видят в Москве выгодного партнера.
Что стоит за заявлениями Крамп-Карренбауэр и как они могут навредить Германии – смотри в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>