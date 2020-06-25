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“Российская угроза”: подоплека воинственного заявления фрау Крамп-Карренбауэр

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200625/30725387/rossiyskaya-ugroza-na-chto-poydet-ministr-oborony-germany-radi-sobstvennykh-tseley.html

Министр обороны Германии призвала выработать общее с НАТО понимание "российской угрозы". По ее мнению, этот вопрос – решающий для альянса.

"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России”, - заявила Крамп-Карренбауэр .

Солдаты американского спецназа во время учений на юге Германии. Архивное фото
© AFP 2020 / PHILIPP GUELLAND
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Ее мнение, высказанное в ходе дискуссии в американском аналитическом центре Atlantic Council, однако, расходится с настроениями ряда немецких политиков и бизнесменов.

Они все чаще призывают к развитию сотрудничества и диалога с Россией, так как видят в Москве выгодного партнера.

Что стоит за заявлениями Крамп-Карренбауэр и как они могут навредить Германии – смотри в нашем видео.

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