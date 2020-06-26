Предвзято и тенденциозно: МИД про доклад Госдепа о контроле за вооружениями

Во-первых, по ее словам, документ отличают предвзятость и тенденциозность.

Впрочем, как обычно: никаких доказательств и аналитики, одни безосновательные обвинения России. Якобы с 2000 года тянется период "агрессивного соперничества и несоблюдения обязательств" со стороны Москвы.

"У США нет ни юридического, ни политического, ни морального права оценивать выполнение другими государствами договоренностей по контролю над вооружениями", - сказала Захарова.

Она отметила, что для этого есть соответствующие механизмы, а в отдельных случаях существуют международные организации.

Москва, отметила официальный представитель МИД, снова призывает Вашингтон сосредоточиться на дискуссии по ряду вопросов контроля над вооружениями.

Другие подробности - в нашем видео.

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