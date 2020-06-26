Исчезающие села Молдовы – в Шестачь остались лишь два жителя

Молдова является одной из самых стремительно пустеющих стран Европы. Десятки сел остались без жителей и практически исчезли с карты страны, другие скоро разделят их участь.
В селе Шестачь Сынжерейского района проживают всего два человека – монах и священник. Многие дома находятся на грани разрушения и заросли бурьяном, колодцы высохли, а сады и огороды заброшены.
"Никого больше нет. Построили монастырь, при котором остались два священника – вот и все", – рассказал житель соседнего села.
Клишкауцы тоже на грани исчезновения. Здесь осталось 50 обжитых домов и 100 жителей. В селе нет примэрии, почты, церкви и даже магазина с предметами первой необходимости.
"У нас нет ни аптеки, ни магазина, ни медпункта – ничего нет. Школа – в Михайловке, детского сада тоже нет", – пожаловался житель Клишкауц.
Молодежь не видит здесь будущего и уезжает, а местные власти не знают, как удержать людей.
Согласно статистике, с 2004 по 2014 год в Молдове опустели 9 сел. По оценкам экспертов, сегодня таких населенных пунктов в стране несколько десятков.
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