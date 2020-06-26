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Исчезающие села Молдовы – в Шестачь остались лишь два жителя

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
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Пустующие дома и заброшенные земли – за последние 30 лет тысячи молдаван уехали за границу в поисках лучшей жизни. Корреспонденты Sputnik Молдова побывали в поселении, где проживающих, в буквальном смысле, "раз, два и обчелся".

Молдова является одной из самых стремительно пустеющих стран Европы. Десятки сел остались без жителей и практически исчезли с карты страны, другие скоро разделят их участь.

В селе Шестачь Сынжерейского района проживают всего два человека – монах и священник. Многие дома находятся на грани разрушения и заросли бурьяном, колодцы высохли, а сады и огороды заброшены.

"Никого больше нет. Построили монастырь, при котором остались два священника – вот и все", – рассказал житель соседнего села.

Виктор Мокану
© Sputnik / Rodion Proca
Мокану: каждый третий дом в молдавских селах пустует
В 2004 году в селе проживали 19 человек – одни умерли, а другие уехали. Само село найти сложно – к нему ведет засыпанная щебнем дорога, в конце которой маленький монастырь. Он оживает во время службы, когда здесь собираются прихожане. Многие из них из соседнего села Клишкауцы.

Клишкауцы тоже на грани исчезновения. Здесь осталось 50 обжитых домов и 100 жителей. В селе нет примэрии, почты, церкви и даже магазина с предметами первой необходимости.

"У нас нет ни аптеки, ни магазина, ни медпункта – ничего нет. Школа – в Михайловке, детского сада тоже нет", – пожаловался житель Клишкауц.

Молодежь не видит здесь будущего и уезжает, а местные власти не знают, как удержать людей.

Согласно статистике, с 2004 по 2014 год в Молдове опустели 9 сел. По оценкам экспертов, сегодня таких населенных пунктов в стране несколько десятков.

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