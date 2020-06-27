Кустурица побывал в главном храме Вооруженных сил России - видео

Смотрите на видео, как сербский режиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот".

"Это симбиоз православного чувства и границ вашей Родины. Без этого чувства и этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом", - сказал Кустурица.

Также для всемирно известного кинематографиста провели экскурсию по музейному комплексу "Дорога памяти", который посвящен участникам Великой Отечественной войны.

В конце экскурсии режиссер оставил запись в книге почетных гостей.

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