Кустурица побывал в главном храме Вооруженных сил России - видео

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Смотрите на видео, как сербский режиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот".
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Sputnik / Асатур Есаянц
"Это симбиоз православного чувства и границ вашей Родины. Без этого чувства и этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом", - сказал Кустурица.
Также для всемирно известного кинематографиста провели экскурсию по музейному комплексу "Дорога памяти", который посвящен участникам Великой Отечественной войны.
В конце экскурсии режиссер оставил запись в книге почетных гостей.
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