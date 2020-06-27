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Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса - видео

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1450)
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Sputnik Молдова
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Вакцину от коронавируса начали испытывать на второй группе добровольцев. Как себя чувствуют участники эксперимента и когда завершатся исследования – смотрите в нашем видео.

Во вторую группу вошли гражданские лица, а в первом составе были солдаты-срочники, поскольку препарат разрабатывали при участии Минобороны России.

Министерство обороны России начало испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
© Ruptly
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Испытания вакцины проводят совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

За добровольцами постоянно наблюдают врачи. Им измеряют температуру, пульс, давление, а также отслеживают развитие иммунитета к коронавирусной инфекции.

Клинические исследования планируют завершить до конца июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1450)

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