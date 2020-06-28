Культура запретов вместо культуры свободы: как смерть Флойда меняет США

Американская компания Walt Disney (The Walt Disney Company) заявила, что изменит тематику аттракционов в двух своих парках развлечений. Причина - обвинения в расизме. Подробности - в нашем видео.

Перемены коснутся самого популярного и любимого аттракциона посетителей – Splash Mountain. Его тематика ранее была связана с фильмом 1964 года "Песнь Юга", действие которого разворачивается на одной из плантаций на юге США в период после Гражданской войны. Картину неоднократно критиковали за якобы содержащийся в ней расизм. В основу новой концепции Splash Mountain ляжет мультфильм "Принцесса и лягушка" режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера. Аттракцион посвятят главной героине – темнокожей принцессе Тиане.

Кроме того, по всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об охране памятников, который предполагает за нарушения этого предписания "долгие" тюремные сроки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova