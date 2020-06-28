Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины

Синоптики сообщают о стабилизации гидрологической обстановки, однако пока опасность нового подъема воды сохраняется, спасатели продолжают следить за ситуацией в пойме обеих рек - смотрите видео.

Угроза наводнения нависла над Молдовой после резкого подъема воды в реках Днестр и Прут. По всей стране продолжается возведение защитных сооружений в районах, которые прилегают к рекам и находятся в низменной местности, чтобы не допустить подтопления прибрежных населенных пунктов

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Однако в пригороде молдавской столицы – Вадул луй Водэ – вода уже вплотную подошла к базам отдыха. Спасателям пришлось срочно вмешаться, чтобы не допустить затопления.

В других населенных пунктах при необходимости задействуют и военнослужащих Национальной армии.

В воскресенье, 28 июня, работы по укреплению защитных дамб продолжились в окрестностях села Чобурчиу Штефан-Водского района. В субботу спасатели и местные жители укрепили дамбу в селе Копанка Каушанского района, чтобы предотвратить затопление более 2 тысяч 100 гектаров сельскохозяйственных угодий на правом и левом берегах Днестра. Дамбы были укреплены и в районе села Чорна Резинского района.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, на въезде в Республику Молдова началось снижение уровня воды в реках Днестр и Прут. В этих условиях не ожидается увеличения сбросов воды из накопительных водоемов в пунктах Костешты - Стынка и Дубоссары.

Однако пока опасность нового подъема воды сохраняется, сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в пойме обеих рек и укреплять защитные дамбы.

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