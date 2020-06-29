На космодром Байконур прибыли медики из России для борьбы с коронавирусом

Самолет государственной корпорации «Роскосмос» доставил на Байконур специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые будут помогать в борьбе с распространением коронавируса.

Этим же рейсом были также доставлены лекарственные препараты, комплекты средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ. Ранее на Байконуре было отмечено увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией, поэтому в город был ограничен въезд и выезд, введен комендантский час и закрыты общественные заведения. В «Роскосмосе» заявили, что космодром продолжает работу, а госкорпорация и ФМБА России принимают все меры по недопущению распространения инфекции на комплексе Байконур.

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