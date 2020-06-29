Фантазии репортеров: разведка США опровергла статью New York Times - видео

Разведка США назвала недостоверными сведения, что Россия предлагала афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп. Подробнее об очередных фантазиях журналистов NYT – в нашем видео.

Ранее информацию о мифическом "сговоре" Москвы с запрещенным в России движением "Талибан" опубликовала американская газета The New York Times. В материале не приводится никаких доказательств, только ссылки на анонимные источники в американских спецслужбах. Российский МИД сразу же опроверг публикацию, назвав ее не чем иным, как вбросом.

Раскритиковал статью и президент США Дональд Трамп.

"Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация по теме России, которую устроила лживая газета The New York Times, чтобы очернить республиканцев", — написал в своем твиттере глава Белого дома.

Он добавил, что статья является "заказухой" и попыткой "выставить республиканцев в плохом свете".

Оправдываться пришлось даже самим талибам: они выпустили официальное опровержение. Подробнее об очередных фантазиях журналистов The New York Times – в нашем видео.

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