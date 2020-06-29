Ракетный сговор США с Европой: инсайд от немецких журналистов

Похоже, страны НАТО готовятся к ядерной войне. Немецкие журналисты разузнали, что Европа собирается разместить у себя ракеты средней дальности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на недавней пресс-конференции сообщил, что альянс усилит противовоздушную и противоракетную оборону. По его словам, многие страны НАТО хотят купить американские комплексы "Пэтриот", способные перехватывать и уничтожать баллистические цели. При этом он подчеркнул, что размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования не планируется. Немецкие журналисты заподозрили обратное.

В случае эскалации противостояния с Россией их боеголовки легко заменить на ядерные.

Где именно будут размещены ракеты, корреспонденты не уточнили, но написали в статье, что якобы решение уже принято.

Видимо, США все-таки продавили своих союзников. Чем развертывание ракет в Европе грозит России - смотри в нашем видео.

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