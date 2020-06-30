Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил журналистам, что 30 июня Владимир Путин обратится к россиянам.

"Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу - да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", - сказал Песков.

Путин обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по Конституции.

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