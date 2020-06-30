https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20200630/30768957/obraschenie-prezidenta-russia-vladimira-putina-k-rossiyanam.html
Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам
Смотрите прямую трансляцию обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к россиянам.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=84448638&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT3M39S
2020-06-30T13:52Z
Смотрите прямую трансляцию обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к россиянам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил журналистам, что 30 июня Владимир Путин обратится к россиянам.
"Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу - да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", - сказал Песков.
Путин обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по Конституции.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova