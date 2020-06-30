"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео

По сценарию ракетчики должны были выдвинуться с базы в назначенный район, занять позицию, провести развертывание комплекса, обнаружить морскую цель и уничтожить ее. Роль корабля условного противника выполнила мишень, оснащенная специальными уголковыми радиолокационными отражателями, которые должны были усложнить задачу экипажу ракетного комплекса. Впрочем, военные выполнили поставленную задачу и цель была уничтожена точным попаданием противокорабельной ракеты Х-35.

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