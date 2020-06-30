22:44 30 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Видео

"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео

Получить короткую ссылку
14310
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200630/30773511/Bal-Satany-protivokorabelnyy-beregovoy-raketnyy-kompleks-unichtozhil-morskie-tseli.html

На полигоне Опук в Крыму прошли учения расчета противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал".

 По сценарию ракетчики должны были выдвинуться с базы в назначенный район, занять позицию, провести развертывание комплекса, обнаружить морскую цель и уничтожить ее. Роль корабля условного противника выполнила мишень, оснащенная специальными уголковыми радиолокационными отражателями, которые должны были усложнить задачу экипажу ракетного комплекса. Впрочем, военные выполнили поставленную задачу и цель была уничтожена точным попаданием противокорабельной ракеты Х-35.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Горячий июнь 2020-го: лучшие фото первого летнего месяца
«Бал» сатаны: противокорабельный береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели
"Бал" Сатаны: береговой ракетный комплекс уничтожил морские цели - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться