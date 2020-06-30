В Сенате США предлагают выкупить российские С- 400 у Турции

В документе не указано, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу комплексов без разрешения Москвы.

В Сенате США предложили выкупить у Турции новейшие российские зенитно-российские комплексы С-400. Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год предложил сенатор-республиканец Джон Тьюн. Из его предложения следует, что российские комплексы американцы приобретут за счет бюджета Пентагона.

Закупка С-400 стала причиной конфликта между США и Турцией. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен купить американские системы Patriot. В противном случае американцы грозили ввести санкции против Турции и задержать или вовсе отменить продажу Анкаре истребителей F-35. Турецкое руководство на уступки не пошло. Насколько реалистично предложение сенатора Тьюна – смотри в нашем видео.

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