В Молдове идет голосование по поправкам в Конституцию России

Принять участие в голосовании может каждый, кто обладает действительным паспортом гражданина Российской Федерации либо свидетельством на возвращение в Россию.

В Консульском отделе посольства России в Молдове в рабочем порядке и без инцидентов открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Уже с утра выстроилась небольшая очередь из желающих исполнить свой гражданский долг.

"Проживающие в стране россияне активно делают свой выбор. Голосование проходит при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований", - отмечают в посольстве России.

Для получения бюллетеня голосования гражданину необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию.

В Кишиневе голосование проходит в Консульском отделе Посольства Российской Федерации по адресу: бул. Штефан чел Маре, д.153. Телефон для справок: +373(22)22-62-42.

В Тирасполе участок разместился на прицерковной площадке храма Андрея Первозванного по адресу: ул. К.Либкнехта, д.159. Телефон для справок: +71037353397124.

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