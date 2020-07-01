"Sputnik Армения - это движение!": пять лет в медиапространстве и клип к юбилею

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Наши коллеги из Еревана отмечают первую красивую дату, и отметить ее они решили соответственно, музыкально и креативно.
Они взбили "гремучую смесь" из ритмов рэпа, танцевального диско и праздничных эмоций.
"Sputnik Армения- это не просто информационное агентство и радио, это еще и креатив и настроение", - уверены авторы ролика.
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Sputnik / Alexey Filippov
К этому они добавили, что приподнятое состояние духа подкрепляется не только массой душевных поздравлений, которыми щедро осыпали редакцию читатели, эксперты, коллеги и даже крупнейшие политики, "команда Sputnik Армения остается верна духу креативности и подготовила музыкальный вирус по случаю юбилея".
Мы с удовольствием прониклись драйвом, которым так и дышит клип. Sputnik Молдова поздравляет вас и говорит: "ТАК ДЕРЖАТЬ"!
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