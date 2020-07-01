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"Sputnik Армения - это движение!": пять лет в медиапространстве и клип к юбилею

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© Sputnik /
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200701/30791296/sputnik-armeniya---eto-dvizhenie-pyat-let-v-mediaprostranstve-i-klip-k-yubileyu.html

Наши коллеги из Еревана отмечают первую красивую дату, и отметить ее они решили соответственно, музыкально и креативно.

Они взбили "гремучую смесь" из ритмов рэпа, танцевального диско и праздничных эмоций. 

"Sputnik Армения- это не просто информационное агентство и радио, это еще и креатив и настроение", - уверены авторы ролика.

Presentation of the major international news brand, Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
Sputnik запущен в Армении
К этому они добавили, что приподнятое состояние духа подкрепляется не только массой душевных поздравлений, которыми щедро осыпали редакцию читатели, эксперты, коллеги и даже крупнейшие политики, "команда Sputnik Армения остается верна духу креативности и подготовила музыкальный вирус по случаю юбилея".  

Мы с удовольствием прониклись драйвом, которым так и дышит клип. Sputnik Молдова поздравляет вас и говорит: "ТАК ДЕРЖАТЬ"!

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