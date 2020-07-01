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Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России

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Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Глава государства традиционно сделал свой выбор на избирательном участке № 2151 в Российской Академии наук.

Накануне он обратился к гражданам страны и призвал проголосовать каждого.

Президент отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане.

Президент Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Он также подчеркнул, что результаты общероссийского голосования должны быть абсолютно достоверными, легитимными.

По его словам, это необходимо, "чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России".

Голосование впервые проходит в течение недели - с 25 июня по 1 июля. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

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