Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России

Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Глава государства традиционно сделал свой выбор на избирательном участке № 2151 в Российской Академии наук.

Накануне он обратился к гражданам страны и призвал проголосовать каждого.

Президент отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане.

Он также подчеркнул, что результаты общероссийского голосования должны быть абсолютно достоверными, легитимными.

По его словам, это необходимо, "чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России".

Голосование впервые проходит в течение недели - с 25 июня по 1 июля. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

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