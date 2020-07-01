Голосование по поправкам в Конституцию России: страны ближнего зарубежья

Избирательные участки открыты по всей стране, но возможность проголосовать также есть у граждан России, находящихся сейчас за границей, в том числе в государствах бывшего СССР.
Избирательные участки работали в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, странах Балтии и Узбекистане, а также в других странах ближнего зарубежья.
В Молдове, Таджикистане и Абхазии сегодня с самого утра даже образовались очереди из желающих проголосовать. Из-за пандемии коронавируса везде соблюдаются дополнительные меры санитарного контроля. Маски и перчатки были обязательны для всех, как и соблюдение социальной дистанции.
Как проходило голосование в странах ближнего зарубежья – смотрите в нашем видео.
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