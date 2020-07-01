Голосование по поправкам в Конституцию России: страны ближнего зарубежья

1 июля – основной и последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. Впервые в истории оно проходило в течение целой недели - с 25 июня.

Избирательные участки открыты по всей стране, но возможность проголосовать также есть у граждан России, находящихся сейчас за границей, в том числе в государствах бывшего СССР.

Избирательные участки работали в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, странах Балтии и Узбекистане, а также в других странах ближнего зарубежья.

В Молдове, Таджикистане и Абхазии сегодня с самого утра даже образовались очереди из желающих проголосовать. Из-за пандемии коронавируса везде соблюдаются дополнительные меры санитарного контроля. Маски и перчатки были обязательны для всех, как и соблюдение социальной дистанции.

Как проходило голосование в странах ближнего зарубежья – смотрите в нашем видео.

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