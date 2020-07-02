Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает

"Мы находимся на главной воинской святыне Республики Молдова — Мемориальном комплексе "Вечность". Концептуально мемориал состоит из нескольких объектов. Это - стоящая справа от меня пирамида из винтовок, которые символизируют годы Великой Отечественной войны, а в центре горит Вечный огонь. В такую пирамиду складывали винтовки советские солдаты на редких привалах во время маршей, которые они совершали в годы Великой Отечественной войны",- рассказал председатель Национального координационного совета "Победы" Петрович.

По периметру комплекса расположены барельефы — каждый из них символизирует годы Великой Отечественной войны.

Человек, приходящий на Мемориал, возлагающий цветы к Вечному огню, делает затем символичный круг памяти.

Кроме того, на территории Мемориала располжился еще один менее примечательный объект.

"Сегодня об этом напоминает только оставшийся от огромной и раскидистой ивы пень. Раньше это было место сбора узников фашистских концлагерей. Здесь каждый год 9 мая они встречались в полосатых робах с красными треугольниками на груди".

Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.

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