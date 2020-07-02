Голосование по правкам к Конституции России: как оно проходило за рубежом

Ранее днем результаты объявила глава ЦИК Элла Памфилова. 77,92% проголосовавших поддержали поправки, а 21,27% - выступили против.

Явка составила более 67%.

В числе изменений, закреплённых в Конституции, - социальные меры поддержки, защита семьи и детства и статус международного права в отношении внутреннего законодательства.

Это голосование по поправкам стало поистине беспрецедентным. Впервые оно длилось в течение недели – с 25 июня по 1 июля.

Избирательные участки были открыты по всей стране и за ее пределами. Многие граждане России, проживающие за рубежом, воспользовались своим правом и пришли на избирательные участки.

Как проходило голосование в США, Испании, Германии, Франции и Великобритании – смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova