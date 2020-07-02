Голосование по правкам к Конституции России: как оно проходило за рубежом

Ранее днем результаты объявила глава ЦИК Элла Памфилова. 77,92% проголосовавших поддержали поправки, а 21,27% - выступили против.
Явка составила более 67%.
В числе изменений, закреплённых в Конституции, - социальные меры поддержки, защита семьи и детства и статус международного права в отношении внутреннего законодательства.
Избирательные участки были открыты по всей стране и за ее пределами. Многие граждане России, проживающие за рубежом, воспользовались своим правом и пришли на избирательные участки.
Как проходило голосование в США, Испании, Германии, Франции и Великобритании – смотрите в нашем видео.
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