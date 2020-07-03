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Германия угрожает США санкциями за попытку остановить "Северный поток - 2"

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции со стороны США против "Северного потока - 2" не соответствуют правовым представлениям Германии.

Проект должен быть завершен, подчеркнула политик. ФРГ продолжит действовать в соответствии с этим подходом, заверила она.

В Германии считают, что любые ограничительные меры против "Северного потока — 2" со стороны США — это нарушение суверенитета ФРГ. Более того, в бундестаге стали чаще говорить о введении против американцев жестких ответных санкций.

Остановка строительства газопровода может стоить Германии миллиарды евро, а также сильно затронуть ряд других стран Европы.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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