"Русские витязи" собрали в один строй три типа самолетов Су

Известная пилотажная группа впервые выполнили полетную программу сразу на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С.

При этом дистанция между ними была менее трех метров.

Летчики выписывали в небе "виражи", "косые петли", "горки" и "полуперевороты".

Но этим дело не ограничилось. Оставался еще "гвоздь программы". В конце шоу лидер пилотажной группы порадовал зрителей отдельными элементами, выполненными на сверхманевренном новейшем многоцелевом истребителе Су-35С.

"Штопор", "колокол" и "кадушку" от Андрея Алексеева, а также фигуры, выполненные его командой - в нашем видео.

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