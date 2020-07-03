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"Русские витязи" собрали в один строй три типа самолетов Су

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200703/30814836/russkie-vityazi-sobrali-v-odin-stroy-tri-tipa-samoletov-su.html

Известная пилотажная группа впервые выполнили полетную программу сразу на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С.

При этом дистанция между ними была менее трех метров.

© Ruptly
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Летчики выписывали в небе "виражи", "косые петли", "горки" и "полуперевороты".

Но этим дело не ограничилось. Оставался еще "гвоздь программы". В конце шоу лидер пилотажной группы порадовал зрителей отдельными элементами, выполненными на сверхманевренном новейшем многоцелевом истребителе Су-35С.

"Штопор", "колокол" и "кадушку" от Андрея Алексеева, а также фигуры, выполненные его командой - в нашем видео.

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