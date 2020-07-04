Выживет ли мировой туризм? Сколько потеряет отрасль из-за пандемии – видео

Международный туризм был почти полностью приостановлен, а внутренний сокращен из-за ограничений, введенных во многих странах.

"Хотя некоторые направления начали медленно восстанавливаться, многие люди боятся международных поездок или не могут себе этого позволить из-за экономического кризиса", – говорится в докладе ООН COVID-19 and Tourism, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Доклад охватывает 65 отдельных стран и регионов, в нем приводится три сценария развития ситуации. Как минимум, коронавирус обойдется туриндустрии в 1,2 триллиона долларов США. Если перерыв в международном туризме продлится восемь месяцев, потери могут возрасти до 2,2 триллиона.

При 12-месячном карантине убытки могут составить 3,3 триллиона долларов США, то есть 4,2% мирового ВВП.

Наибольшие убытки понесут развивающиеся страны. Потери Таиланда оценивают в 11% ВВП, Ямайка может потерять 9%. Египет, Малайзия и Кения – до 3% ВВП. Миллиардов долларов недосчитаются и богатые государства. Потери прогнозируют в Италии, Франции, Испании, США, Греции и Португалии.

По мнению авторов доклада, восстановление сектора будет осуществляться непросто: этот процесс могут значительно замедлить ограничительные меры, все еще действующие в ряде стран в связи с пандемией коронавируса, а также снижение располагаемого дохода потребителей и низкий уровень доверия.

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