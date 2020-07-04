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Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1485)
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Sputnik Молдова
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В Старом свете страсти выплеснулись на улицы, все больше людей недовольны реакцией правительств на эпидемию.

Меры, предпринимаемые властями для того, чтобы остановить распространение инфекции, а также поддержать население и бизнес, европейцы считают недостаточными. Почти каждый день жители той или иной страны выходят на улицы, требуя поддержки от государства или отставки правительства.

Эмблема ВОЗ, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
ВОЗ: в Европе новая вспышка коронавируса

На днях массовые акции прошли в Берлине, а ранее в Мадриде, Риме и Париже.

На фоне недовольства во Франции произошла смена премьер-министра, против экс-главы кабмина Эдуара Филиппа начато предварительное следствие в связи с жалобами на действия правительства в рамках борьбы с пандемией.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по европейской экономике. Речь идет о миллиардных потерях и тысячах безработных.

Другие подробности - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1485)

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