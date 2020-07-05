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Как в Кишиневе встречали Олимпийский огонь в 1980 году

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200705/30803092/kak-v-kishineve-vstrechali-olimpiyskiy-ogon-v-1980-godu.html

Сорок лет назад состоялись XXII Олимпийские игры в Москве. Эстафета факелоносцев, стартующая на родине Игр, в греческой Олимпии, впервые должна была проходить по территории СССР. Именно Молдова стала первой советской республикой, которая приняла Олимпийский огонь.

Маршрут, традиционно начавшийся в Греции, пересек территорию Болгарии и Румынии, достигнув границы СССР. Ровно в 12 часов по местному времени Олимпийский огонь прибыл 5 июля 1980 года в Молдавскую ССР.

Передача факела состоялась на КПП в Леушенах, после чего эстафета направилась в Кишинев. В столицу процессия прибыла по улице Куйбышева, сейчас Каля Ешилор.

Пронесенный через район Скулянка Олимпийский огонь отправился на центральную площадь Кишинева. Здесь состоялись масштабные торжества: поприветствовать спортсменов собрались тысячи людей.

Раиса Левицкая, участница эстафеты, вспоминает: "Это был настоящий, искренний праздник для всей республики. Люди гордились тем, что Олимпиада пройдет в Советском Союзе ".

Торжественное открытие XXII Олимпийских игр в Москве 19 июля 1980 года, архивное фото.
© Sputnik / А. Князев
Национальная гордость: как Молдова встречала олимпийский огонь в 1980 году
На следующий день факел с пламенем встречали уже на Рышкановке. Для проведения пробега Московский проспект был реконструирован: здесь убрали разделительный газон и проложили асфальт высокого качества.

Минуя Студенческую улицу, огонь покинул столицу и проследовал на север Молдавии. Эстафета прошла через всю территорию республики, а потом через Украину направилась дальше в Москву.

Эстафета Олимпийского огня стала для Молдавской ССР уникальным событием, которое с теплотой вспоминают до сих пор.

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