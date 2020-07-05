Петергоф открылся для посетителей после коронавирусных ограничений.

Летний сезон стартовал в знаменитом музее-заповеднике. Из-за угрозы распространения коронавируса прогулки в нем разрешены только в маске и перчатках.

Обычно фонтаны возвращаются к жизни после "зимней спячки" в апреле.

Но в этом году из-за пандемии срок сдвинулся на три месяца.

Начало сезона в этом году прошло без традиционного праздника. Для посетителей доступны Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума. Верхний сад закрыт на реставрацию.

Если вы, из-за карантина или по каким-либо другим причинам, не можете поехать и полюбоваться этой красотой на месте, предлагаем вам с помощью нашего видео прогуляться по Петергофу.

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