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Петергоф открылся для посетителей после коронавирусных ограничений

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200705/30827643/petergof-otkrylsya-dlya-posetiteley-posle-koronavirusnykh-ogranicheniy.html

Летний сезон стартовал в знаменитом музее-заповеднике. Из-за угрозы распространения коронавируса прогулки в нем разрешены только в маске и перчатках.

Обычно фонтаны возвращаются к жизни после "зимней спячки" в апреле.

© Sputnik / Ольга Головко
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Но в этом году из-за пандемии срок сдвинулся на три месяца.

Начало сезона в этом году прошло без традиционного праздника. Для посетителей доступны Нижний парк с фонтанами, парк Александрия и парк Ораниенбаума. Верхний сад закрыт на реставрацию.

Если вы, из-за карантина или по каким-либо другим причинам, не можете поехать и полюбоваться этой красотой на месте, предлагаем вам с помощью нашего видео прогуляться по Петергофу.

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