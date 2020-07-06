Последствия оползня в Японии — видео с беспилотника

В сети опубликовано видео последствий оползня в японском посёлке Асикита в префектуре Камамото. Проливные дожди на юго-западе страны вызвали подтопления и оползни, повреждены десятки домов. В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тыс. человек.
Как минимум в 11 местах произошли оползни. Сообщается об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.
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