Последствия оползня в Японии — видео с беспилотника

Десятки людей погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. На видео запечатлены последствия стихии: дома, дороги и мосты разрушены и затоплены.

В сети опубликовано видео последствий оползня в японском посёлке Асикита в префектуре Камамото. Проливные дожди на юго-западе страны вызвали подтопления и оползни, повреждены десятки домов. В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тыс. человек.

Как минимум в 11 местах произошли оползни. Сообщается об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

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