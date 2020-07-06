ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео

Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. Там заявили, что ждут окончания испытаний. При этом отметили, что также в курсе тестирования препаратов для лечения СOVID-19. Российские испытания на добровольцах идут одновременно в нескольких местах.
Сразу две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать российские власти в начале осени. Лидерами в их разработке являются Институт им. Гамалеи и центр «Вектор». Институт им. Гамалеи работает над вакциной вместе с 48-м институтом российского оборонного ведомства. Разработчики предполагают, что этап промышленного производства начнётся в сентябре.
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