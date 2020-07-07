Россия начала строительство самого мощного в мире ледокола - видео

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На верфи "Звезда" в Приморском крае стартовало строительство самого большого в мире ледокола. Судну присвоено имя "Россия", его длина составит 210 метров, и он будет в 2 раза мощнее ныне существующих ледоколов.
На атомоход установят 2 ядерных реактора РИТМ-400, а также 4 турбины и 4 гребных электродвигателя. Суммарная мощность позволит ледоколу преодолевать льды толщиной более 4 метров. В "Атомфлоте" уверены, что новое судно сможет круглогодично прокладывать трассы любой сложности по Северному морскому пути. Строительство нового ледокола планируется завершить в 2027 году.
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