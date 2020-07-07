Тигр Борис, которого выпустил в тайгу Путин, стал многодетным отцом

Программа изучения и сохранения амурского тигра проводится уже несколько лет. Ее главной задачей является изучение пространственной структуры популяции амурского тигра, перемещений и численности этих животных на территории России.

Амурский тигр по кличке Борис, выпущенный президентом России Владимиром Путиным в тайгу в 2014 году, стал многодетным отцом. Хищник уже освоился на своей территории в Приморском крае и часто попадает в объективы фотоловушек со своим многочисленным потомством.

Он уже успел 4 раза стать отцом тигрят от трех разных тигриц. По словам сотрудников центра "Амурский тигр", которые наблюдают за жизнью хищников, Борису повезло с территорией – на ней мало других самцов, но много самок.

В мае 2014 года Владимир Путин принял участие в одном из мероприятий Программы изучения и сохранения амурского тигра. Глава государства собственноручно выпустил на волю тигрят, которых в заказнике подготовили к самостоятельной жизни в условиях дикой природы.

Двое из трех тигрят — Кузя и Боря — практически сразу же выбежали из клетки, как только Путин открыл дверь. Третья — тигрица по кличке Илона — отказывалась покидать клетку, несмотря на все попытки выманить ее оттуда. После нескольких попыток президент предпочел оставить животное, чтобы тигрица успокоилась и сама вышла в тайгу.

Программа изучения и сохранения амурского тигра проводится уже несколько лет. Ее главной задачей является изучение пространственной структуры популяции амурского тигра, перемещений и численности этих животных на территории России.

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