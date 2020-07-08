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Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая

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Sputnik Молдова
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Глава российской дипломатии отреагировал на доклад главы Пентагона Марка Эспера об одном из направлений работы американского военного ведомства.

Министр обороны США отчитался об успешной работе своего ведомства по сдерживанию якобы агрессивных действий России и Китая.

Сергей Лавров выразил сожаление, что нынешняя американская администрация одержима идеей сдерживать всех, кроме самой себя, и отметил, что действия США на мировой арене подрывают стратегическую стабильность.

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В частности, глава российского МИДа напомнил о выходе американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора об открытом небе и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что сказывается на доверии между странами.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, включая США.

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