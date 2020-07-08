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Rail Baltica: как умирает любимый проект НАТО и Европейского союза

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© Video : Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200708/30866753/rail-baltica-kak-umiraet-lyubimyy-proekt-nato-i-evropeyskogo-soyuza.html

Магистраль изначально планировали запустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на год. Сейчас все еще более осложнилось.

Rail Baltica – проект новой высокоскоростной железной дороги.

Железная дорога.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Проект предусматривает, что она протянется из Берлина через Варшаву, Каунас, Вильнюс и Ригу в Таллин и таким образом соединит Германию и Польшу со странами Балтии.

Изначально новую ветку планировали запустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на год. Сейчас же существует риск, что многомиллиардный проект и вовсе не закончат.

Об "истории болезни" любимого проекта НАТО и Европейского союза – в нашем видео.

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