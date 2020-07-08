Rail Baltica: как умирает любимый проект НАТО и Европейского союза.

Магистраль изначально планировали запустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на год. Сейчас все еще более осложнилось.

Rail Baltica – проект новой высокоскоростной железной дороги.

Проект предусматривает, что она протянется из Берлина через Варшаву, Каунас, Вильнюс и Ригу в Таллин и таким образом соединит Германию и Польшу со странами Балтии.

Изначально новую ветку планировали запустить в 2025 году, но позже сроки сдвинули на год. Сейчас же существует риск, что многомиллиардный проект и вовсе не закончат.

Об "истории болезни" любимого проекта НАТО и Европейского союза – в нашем видео.

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