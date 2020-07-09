Программа "Экспертиза". Ион Чебан

Генеральный примар Кишинева, Ион Чебан, отвечает в программе «Экспертиза" на самые важные вопросы, касающиеся решения проблем столицы Республики Молдова и ее стратегического развития.

В каком направлении развивается Кишинев, что конкретно мешает его гармоничному и устойчивому прогрессу, какими методами администрация муниципия пытается преодолеть системные проблемы, что хотелось бы примару Ион Чебан изменить в законодательстве, с тем чтобы дать новый импульс развитию городского хозяйства, как решаются такие проблемы дефицита мест для парковки, сохранения и извлечение всех возможных выгод из исторического наследия.

Об этих и о других важных темах, касающиеся настоящего и будущего Кишинева пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы «Экспертиза» с участием генерального примара Кишинева, Ион Чебан.

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