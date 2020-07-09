Наводнения в Японии: спасатели, полиция и армия ликвидируют последствия.

Сильные ливни обрушились на островное государство, неся с собой разрушение и забирая человеческие жизни.

О масштабах бедствия говорит хотя бы тот факт, что на острове Кюсю объявлена эвакуация 230 тысяч жителей.

Ливни, обрушившиеся на Японию с раннего утра субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 59 человек, четыре человека находятся в критическом состоянии, 16 человек числятся пропавшими без вести. Министерство общенациональных дел сообщает о разрушении частично или полностью 4700 домов в 22 из 47 префектур Японии.

Стихия, разразившаяся на юго-западе Японии, продвинулась на север и захватили широкую область на основном японском острове Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.

На месте работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных и полицейских. Другие подробности - в нашем видео.

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