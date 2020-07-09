Сквер на кишиневской улице Букурией был обновлен – как он выглядит

Доступ на изменившую свой облик площадку на улице Букурией в секторе Буюканы был открыт 9 июля после завершения работ по ее реабилитации.

В сквере полностью отремонтированы тротуары и пешеходные аллеи, восстановлены зеленые насаждения, заменена уличная мебель, построена детская площадка и обустроены велосипедные дорожки.

Также налажены орошение газона и освещение в темное время суток. В итоге кишиневцы получили в свое пользование украшенный живыми цвектами тенистый и уютный уголок внутри городской среды

Примар Кишинева Ион Чебан назвал приведение в должный порядок этой зеленой зоны первым примером плодотворного сотрудничества между столичными властями и столичным бизнесом.

Взаимодействие с частным сектором, таким образом, может привести к реализации многих других проектов по благоустройству столицы в ближайшем будущем.

Другие подробности - в нашем видео.

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