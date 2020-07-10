США официально разорвали отношения с ВОЗ: куда пойдут сэкономленные средства

Но до этого Соединенные Штаты должны полностью погасить свои финансовые обязательства. Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Всемирная организация здравоохранения якобы покрывала Китай в самом начале пандемии и скрывала информацию о реальной опасности коронавируса.
В связи с этим глава Белого дома решил прекратить финансирование и покинуть ВОЗ. Также американский президент постановил перенаправить освободившиеся средства на другие, более важные нужды в области глобального здравоохранения.
Многие эксперты опасаются, что деньги могут пойти на создание секретных биолабораторий по всему миру. Такие научные центры под руководством Пентагона действуют уже в 25 государствах, включая некоторые страны постсоветского пространства.
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