США официально уведомили ВОЗ о своем выходе из организации. Согласно процедуре, окончательный разрыв отношений состоится только через год после подачи обращения.

Но до этого Соединенные Штаты должны полностью погасить свои финансовые обязательства. Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Всемирная организация здравоохранения якобы покрывала Китай в самом начале пандемии и скрывала информацию о реальной опасности коронавируса.

В связи с этим глава Белого дома решил прекратить финансирование и покинуть ВОЗ. Также американский президент постановил перенаправить освободившиеся средства на другие, более важные нужды в области глобального здравоохранения.

Многие эксперты опасаются, что деньги могут пойти на создание секретных биолабораторий по всему миру. Такие научные центры под руководством Пентагона действуют уже в 25 государствах, включая некоторые страны постсоветского пространства.

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