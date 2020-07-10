Годовщина обороны Ленинграда: как выстоял город-герой - видео

79 лет назад, 10 июля 1941 года, началась оборона Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны - она продлилась до 9 августа 1944-го, включая 872 дня страшной блокады. Гитлеровцы наступали на город с трех сторон.

Взятие Ленинграда грозило СССР изоляцией северных районов и потерей Балтики. Противники планировали занять выгодный район для удара в тыл войскам, прикрывавшим Москву.

Вокруг и внутри города построили несколько поясов оборонительных рубежей. Большую помощь оказывало гражданское население. Ленинградцы и советские солдаты совершили беспримерный подвиг, защищая свой дом.

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