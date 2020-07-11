Лавров предупредил об угрозах: террористы могут воспользоваться COVID-19 - видео

Сергей Лавров заявил, что пандемия коронавируса обострила все существующие угрозы и вызовы. Например, штаммами COVID-19 могут воспользоваться террористы.
"Эти угрозы никуда не исчезли. Есть информация, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов", — сказал Лавров.
Глава российского МИД предупредил и о другой опасности: некоторые страны не хотят бороться с вирусом. Для чего им это нужно - смотри в нашем видео.
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