Лавров предупредил об угрозах: террористы могут воспользоваться COVID-19 - видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что в период пандемии обострились угрозы международной безопасности — наркотрафик, киберпреступность, изменение климата, экология и вооруженные конфликты.

Сергей Лавров заявил, что пандемия коронавируса обострила все существующие угрозы и вызовы. Например, штаммами COVID-19 могут воспользоваться террористы.

"Эти угрозы никуда не исчезли. Есть информация, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов", — сказал Лавров.

Глава российского МИД предупредил и о другой опасности: некоторые страны не хотят бороться с вирусом. Для чего им это нужно - смотри в нашем видео.

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