Горячие дни в Сербии: кто стоит за беспорядками в Белграде - видео

Антиправительственные протесты захлестнули Сербию – массовые демонстрации не стихают не только в столице, но и других городах. Что происходит в стране – смотрите на видео.

Волна антиправительственных протестов докатилась до Сербии. Со вторника в Белграде и ряде других сербских городов не стихают массовые демонстрации. Накануне тысячи людей собрались в центре столицы у сербского парламента - Скупщины. Акция под девизом "Сиди, не дай себя обмануть" длилась восемь часов.

Большинство участников просто сидели на тротуаре и асфальте перед зданием. В целом демонстрация прошла мирно в отличие от предыдущих протестов, которые начались во вторник.

Они быстро переросли в массовые беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Участники даже попытались захватить здание парламента, полиция в ответ применила слезоточивый газ. Десятки людей пострадали.

Формально причиной протестов стало решение властей ужесточить ограничительные меры, связанные с борьбой с COVID-19, но руководство Сербии уверено, что многие участники преследовали и другие цели. В министерстве обороны страны демонстрации назвали попыткой госпереворота.

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