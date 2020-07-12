Корабли Северного флота ушли в поход - видео

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Сбор-поход проходит в Баренцевом море, первыми на место дислокации выдвинулись ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов".
Они тренируются подавлять береговые цели условного противника артиллерийским огнем.
Всего в учениях задействовано 30 надводных кораблей, а также 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники ракетно-артиллерийских войск и войск противовоздушной обороны.
Кадры из Баренцева моря - смотри в нашем видео.
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