Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США - видео

О своем решении американский рэпер объявил в Twitter, каковы его шансы победить в этом году – смотрите в нашем видео.

Канье Уэст баллотируется на пост президент США. О своем решении американский рэпер объявил в Twitter. "Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – написал он. Свой пост рэпер сопроводил хештегом #2020VISION. Это позволяет предположить, что речь идет о предстоящих в этом году президентских выборах.

Его идею уже поддержали пользователи соцсети, в том числе основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также жена Уэста – Ким Кардашьян.

О своих политических намерениях рэпер говорит не первый раз. В прошлом году в одном из интервью он заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Каковы шансы Канье победить в этом году и при чем тут гибель афроамериканца Джорджа Флойда – смотрите в нашем видео.

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