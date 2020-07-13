И пандемия не страшна: в США открылся "Диснейленд", несмотря на COVID-19

Тематический развлекательный парк Disney World пережил несколько месяцев карантина и все же решил открыться во Флориде. В первый же день работы парк принял тысячи посетителей.

В США самая тяжелая ситуация с заражением коронавирусной инфекцией нового типа в мире. Но она не повлияла на решение владельцев парка аттракционов и властей штата Флорида открыть Диснейленд. На открытии сотрудники и гости были в масках. У них мерили температуру. Посетители были предупреждены о соблюдении социальной дистанции. Вместе с тем на кадрах в соцсетях были замечены очереди, в которых люди стояли тесно.

Как люди пытаются вернуться к прежней жизни в разгар пандемии, смотрите на видео.

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