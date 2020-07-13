21:36 13 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.17
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.64
Поиск
Видео

Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля

Получить короткую ссылку
12010
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200713/30916681/Goret-mozhet-neskolko-dney-chto-sluchilos-na-bortu-voennogo-amerikanskogo-korablya.html

Взрыв произошел на борту корабля USS Bonhomme Richard, пришвартованном на военно-морской базе Сан-Диего в Калифорнии в 8:30 утра в воскресенье.

Двадцать один человек пострадал в результате пожара и взрыва, полученные травмы не угрожают жизням людей. Пожарные пока не могут ликвидировать возгорание.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться