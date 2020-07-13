Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля

Двадцать один человек пострадал в результате пожара и взрыва, полученные травмы не угрожают жизням людей. Пожарные пока не могут ликвидировать возгорание.
Взрыв произошел на борту корабля USS Bonhomme Richard, пришвартованном на военно-морской базе Сан-Диего в Калифорнии в 8:30 утра в воскресенье.
Двадцать один человек пострадал в результате пожара и взрыва, полученные травмы не угрожают жизням людей. Пожарные пока не могут ликвидировать возгорание.
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