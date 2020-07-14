Каким будет урожай яблок в Молдове в этом году?

На юге Молдовы закончен первый сбор яблок в этом сезоне. Фермеры говорят, что выход продукции примерно такой же, как и в предыдущие годы, но некоторые сорта плодоносили хуже из-за весеннего похолодания.

Фермеры Кантемирского района довольны первым урожаем яблок несмотря на то, что весной были не самые благоприятные погодные условия.

"Некоторые сорта опылились хуже, потому что ночью, в период цветения яблонь, были пониженные температуры. Как следствие, и урожайность снизилась – это относится к ранним сортам", – рассказал фермер Ион Балан.

Молдавские яблоки отправятся на экспорт в Россию, Украину и Беларусь. По словам Балана, даже сейчас, во время кризиса, сельскохозяйственные производители не испытывают трудностей с продажей фруктов за рубеж.

"Сейчас мы отправляем первую фуру с яблоками в Москву. Мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами или ограничениями в экспорте. Все происходит оперативно – и оформление документов, и вывоз товара", – сказал собеседник.

У фермера 10 гектаров плантаций – он выращивает яблоки исключительно на экспорт.

Отметим, что порядка 90-95 процентов этих фруктов из Молдовы попадают на рынки Российской Федерации.

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