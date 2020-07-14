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Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200714/30930870/vpervye-za-30-let-zheleznaya-doroga-moldovy-poluchit-12-novykh-lokomotivov.html

В Кишинев прибыли шесть новых тепловозов – это первая часть приобретенной Молдовой партии. Машины были собраны в Казахстане из зарубежных комплектующих.

Впервые за 30 лет в Молдове произошло обновление парка локомотивов – госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) приобрело двенадцать новых единиц. Первые шесть прибыли сегодня в Кишинев, еще шесть находятся в пути.

На официальной церемонии, которая состоялась на железнодорожном вокзале, присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян, посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко, а также представители ЕС, ЕБРР и ЕИБ.

"Это исторический день для госпредприятия, потому что впервые за весь период независимости республики делаются подобные инвестиции в возрождение технического парка и восстановление ЖДМ", – заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По словам Сергея Райляна, главы Минэкономики, данная закупка стала первым шагом в реорганизации ГП "Железная дорога Молдовы". Эксплуатация новых машин позволит снизить потребление и затраты на локомотивы, сократить время перевозки грузов железнодорожным путем и повысить скорость передвижения.

Железная дорога.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Минэкономики обсудили реформу "Железной дороги Молдовы"

Стоимость тепловозов составляет 45 миллионов евро. Деньги были предоставлены в рамках инвестиционного проекта, реализованного при поддержке ЕС, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Локомотивы собрали в Казахстане из зарубежных комплектующих. Доставка длилась около 15 дней – на всем протяжении пути машины сопровождали сотрудники службы охраны.

Отметим, что старейшему тепловозу в Молдове уже 50 лет, а последнее обновление парка произошло еще в 1991 году.

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