Сколько зерна соберет Молдова в этом году – репортаж с юга страны

В Молдове в разгаре уборка пшеницы. Фермер Ион Балан из Кантемирского района рассказал, что зерновые культуры в этом году сильно пострадали из-за засухи. С разных полей производители смогут собрать от 3,5 до 4,5 тонны пшеницы с гектара.

Продолжительная засуха и весенние заморозки нанесли урон урожаю зерновых в Молдове. По словам фермеров, он будет рекордно низким.

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Сельхозпроизводитель из Кантемирского района Ион Балан отметил, что дожди в этом году были в основном локальными – там, где выпало больше осадков, урожай лучше, и наоборот.

"Несмотря на засушливый период, с помощью современных аграрных технологий мы смогли собрать 2,5 тонны ячменя с гектара, рапса – 2,6 тонны со ста гектаров, пшеницы – от 3,8 до 4,5 тонны с гектара, в зависимости от поля и населенного пункта", – пояснил фермер.

По сравнению с 2019 годом урожайность зерновых культур намного ниже – примерно на 30%. В результате весенних капризов погоды пострадали 25% полей на севере и 60-80% посевных площадей в центре и на юге республики.

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза, в нынешнем сезоне местные производители смогут собрать около 600 тысяч тонн пшеницы. В этом случае угрозы для продовольственной безопасности нет, так как для покрытия внутренних потребностей республики необходимо примерно 350 тысяч тонн зерна.

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